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6 yıl önce çalınan motosiklet bulundu - Son Dakika

6 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

16.02.2022 16:25
6 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde 2016 yılında çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 2016 yılında çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı 52. Jandarma Trafik Timi, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde çalıntı kaydı olduğu tespit edilen motosiklet buldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve soruşturmada motosikletin 2016 yılında çalındığı ve araç sahibinin H.D. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, motosiklet sahibine teslim edildi. - ANTALYA

6 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

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Hisarcık, Jandarma, Antalya, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 yıl önce çalınan motosiklet bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yıl önce çalınan motosiklet bulundu - Son Dakika
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