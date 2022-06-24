60 yaş üstü bireylere yönelik planlanan 'Bilgelik Programı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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60 yaş üstü bireylere yönelik planlanan 'Bilgelik Programı'nın tanıtımı yapıldı

24.06.2022 09:59
60 yaş üstü bireylere yönelik planlanan 'Bilgelik Programı'nın tanıtımı yapıldı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) iş birliği ile 60 yaş üstü bireylerin hem 21'inci yüzyıl becerilerini edinebilmeleri hem de sosyal yaşama tekrar kazandırılması amacıyla kuramsal ve uygulama derslerinin verileceği 'Bilgelik Programı'nın tanıtımı...

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) iş birliği ile 60 yaş üstü bireylerin hem 21'inci yüzyıl becerilerini edinebilmeleri hem de sosyal yaşama tekrar kazandırılması amacıyla kuramsal ve uygulama derslerinin verileceği 'Bilgelik Programı'nın tanıtımı 23 Haziran'da gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk çalışması olduğu belirtilen Bilgelik Programı'nda, 60 yaş üstü bireylerin hem 21'inci yüzyıl becerilerini edinebilmeleri hem de sosyal yaşama tekrar kazandırılması amaçlanıyor. Lisans benzeri bir ders içeri ile gönüllü akademisyenler tarafından haftanın üç günü, günde üç saat olacak şekilde program oluşturuldu. Programın lansmanı, 23 Haziran'da üniversitenin kampüsünde gerçekleştirildi. Lansmanda; Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri 'Kuşaklararası Çerçeve' temalı gösterilerini sundu. Bilgelik Programı Açılış Dersi konuşması yapıldı. Programın pilot çalışması, 18 Temmuz tarihinde 40 kişilik öğrenci grubuyla yüz yüze eğitim şeklinde başlayacak.

"AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞAM BOYU EĞİTİM"

Üniversitede Dr. Öğr. Üyesi Ali Efe İralı, "Üniversitemiz, dünyadaki üçüncü yaş üniversitelerinin Türkiye'ye özgü biçimde yapılandırılan modellerinden biri olan Bilgelik Programı ile sosyal sorumluluk kapsamında ileri yetişkin eğitimi vermektedir. Proje, Türkiye'de yaşanan demografik dönüşüm ve yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının artmasıyla sağlıklı ve başarılı yaşlanmanın önemine dikkat çekmek için yapılandırılmıştır. Bu amaçla Bilgelik Programı'nda öğrencilere; bilişim, sağlık, spor, sanat, iletişim gibi alanlarda dersler verilmekte; yeteneklerini ortaya koymaları için atölye çalışmaları yapılmaktadır. Bilgelik Programı'nın hedefi, Türkiye'de, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle sürdürülebilirliği ilke edinen kuşakları hazırlamaktır" açıklamasını yaptı.

ASIL AMAÇ ALZHEİMERLA ERKEN MÜCADELEDİR

Programla eğiticiyle öğrencinin biraz yer değiştirdiğini belirten İralı son olarak şunları söyledi:

"Böylelikle 60 yaş üstü, derslerde aldığı bilgiyle öncelikle kendini güncelliyor. Ardından geçmişte sahip oldukları bilgi birikimini, tecrübeyi de öğrencilerimize aktarıyor. Yani iki taraf için de işleyen bir eğitim sistemi oluyor. Ayrıca projenin altında yatan asıl amaç, Alzheimerla erken mücadele ve sosyalleşmeyi, günümüze kolay adapte olmayı sağlamaktır."

"GENÇLERİN TAZELİĞİNİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Bilgelik Programı'na katılacak olan 69 yaşındaki Şule Berksoy da "Ben aslında ekonomisttim. Böyle bir program olduğunu öğrenince hemen geldim. Amacımız, biz yaş almışların deneyimlerini gençlere aktarmak. Onların bize katacağı taze fikir ve bilgilerle de günümüze adapte olmak. Onların tazeliklerini yaşamak istiyoruz. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 yaş üstü bireylere yönelik planlanan 'Bilgelik Programı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 60 yaş üstü bireylere yönelik planlanan 'Bilgelik Programı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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