(MÜNİH) – Dünya liderlerinin katılacağı 62. Münih Güvenlik Konferansı 13-15 Şubat'ta yapılacak. Avrupa güvenliği, NATO'nun geleceği ve transatlantik ilişkiler konferansın kritik gündem maddeleri olacak.

Dünya Ekonomik Forumu'ndan sonra Avrupa'nın en önemli diplomasi buluşmalarından biri olan Münih Güvenlik Konferansı (MSC) 13-15 Şubat 2026 tarihlerinde Münih'teki Hotel Bayerischer Hof ve Rosewood Munih'te gerçekleştirilecek. Bu yıl 62'si düzenlenecek konferansın başkanlığını Wolfgang Ischinger yapacak.

62. Münih Güvenlik Konferansı'nda, Davos ile benzer konular öne çıkacak. Özellikle Avrupa'nın daha bağımsız ve ortak bir güvenlik-savunma politikası geliştirme çabaları ile NATO ve transatlantik ilişkilerin geleceği tartışmaların merkezinde yer alacak.

Konferansa, şu ana kadar yaklaşık 50 devlet ve hükümet başkanının katılımı kesinleşti. Avrupa ülkelerinin liderleri ile Almanya'dan Başbakan Friedrich Merz'in başkanlığında geniş bir hükümet delegasyonu konferansa katılacak.

Konferans, uzun süredir devam eden ittifakların sorgulandığı, uluslararası düzenin zayıfladığı ve dünya genelinde çatışmaların arttığı kritik bir dönemde düzenleniyor. Toplantılarda Avrupa güvenlik ve savunma politikası, transatlantik ilişkilerin geleceği, çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgesel çatışmalar ve teknolojik gelişmelerin güvenlik etkileri ele alınacak.

MSC Başkanı Wolfgang Ischinger, "MSC 2026, uluslararası güvenlik politikalarının en önemli konularını tartışmak için merkezi bir platform olacak. Washington ve Suudi Arabistan'daki ön toplantılarda alınan değerli bilgilerle stratejik tartışmalar derinleşecek ve iş birliği güçlendirilecek" dedi.

Konferans, "Munich Rule" adı verilen ilkeye göre yürütülecek; katılımcılar birbirleriyle etkileşimde bulunacak, sorulara açık olacak ve sahne dışında da görüş alışverişi yapacak.

MSC, yıllardır uluslararası güvenlik tartışmalarında kilit bir platform olarak kabul ediliyor ve 2026 toplantısı da küresel güvenlik gündemini şekillendirecek.

ABD heyetine bu yıl Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek. ABD heyeti içinde Kongre'den üst düzey temsilciler de yer alacak. Geçen yıl ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Münih'te yaptığı konuşmada Avrupa'yı demokrasi anlayışında eksik olmakla suçlamış ve Almanya iç politikasına müdahale niteliğinde, göç politikalarının sıkılaştırılması çağrısında bulunmuştu. Vance'in sert sözleri, hem izleyenlerde şaşkınlık yaratmış hem de uzun süre tartışılmıştı.

Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı popülist Almanya İçin Alternatif Parti (AfD), Savunma ve Dışişleri Komisyonları'ndan üç üyesiyle Münih'te yer alacak.