Son Dakika Haberleri: 63 yaşında yüzlerce güvercin besliyor
Son Dakika Güncel 63 yaşında yüzlerce güvercin besliyor

63 yaşında yüzlerce güvercin besliyor

26 dakika önce

63 yaşında yüzlerce güvercin besliyorANKARA'da işçi emeklisi Hasan Kavaker (63), yaklaşık 2 yıldır günde 2 saat yürüyerek apartman önlerinden topladığı bayat ekmeklerle yüzlerce güvercin besliyor.

63 yaşında yüzlerce güvercin besliyor

ANKARA'da işçi emeklisi Hasan Kavaker (63), yaklaşık 2 yıldır günde 2 saat yürüyerek apartman önlerinden topladığı bayat ekmeklerle yüzlerce güvercin besliyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kafkas Mahallesi'nde yaşayan evli Hasan Kavaker, yaklaşık 2 yıl önce aynı mahallede bulunan Bağlum tepesinde toplanan güvercinleri beslemeye karar verdi. Kavaker, bu kararının ardından her sabah 2 saat yürüyerek mahallede apartman önlerinde poşet içerisinde bırakılan bayat ekmekleri toplamaya başladı. Topladığı bayat ekmekleri sabah Bağlum tepesine götüren Kavaker, burada toplanan güvercinleri bayat ekmekler atarak besliyor. Yüzlerce güvercin Kavaker'in getirdiği ekmekleri tüketiyor.

'BAZEN TORUNUMU DA GETİRİYORUM'

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden işçi emeklisi olduğunu söyleyen Kavaker, "Fazla bir gelirim yok, aylık 2-3 bin lira kazanıyorum. 4 torunum var, torunlarımı sevdiğim gibi burada da hayvanlarımı seviyorum. Sevmesem sabahın karanlığında kalkıp, buraya gelir miyim? Küçük torunumu da getiriyorum, bazen hayvan sevgisini aşılamak için." dedi. Kavaker, bölgedeki köpekleri de beslediğini kaydetti.

63 yaşında yüzlerce güvercin besliyor

Ankara, Bağlum, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti
Ankara'da kavga eden kalabalığın arasına dalan kardeş, ağabeyini aracın altında 1 kilometre sürükledi 24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere tepki gösterdi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 12:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 63 yaşında yüzlerce güvercin besliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]