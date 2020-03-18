65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi - Son Dakika

65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi

6 saat önce

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi, System.String[]

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Cenevre merkezli EBU'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmemesi için tüm olasılıkların gözden geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, buna rağmen, Kovid-19'un Avrupa'ya yayılmasının oluşturduğu belirsizlik ortamının, iptali mecburi hale getirdiği vurgulanarak, "Rotterdam'daki 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptalini duyurmak zorunda olduğumuz için büyük bir üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yarışmanın 2021'de yapılabilmesi için Rotterdam Belediyesi ve diğer ilgili paydaşlar ile istişarelerin devam edeceği kaydedildi.

Böylelikle 1956'da başlayan yarışma, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ilk kez iptal edilmek zorunda kaldı.

Türkiye, Sertap Erener'in "Everyway That I Can" isimli parçasıyla 2003'te yarışmada birinci olmuştu.

Geçen yıl İsrail'de düzenlenen yarışmayı ise Hollanda'yı temsil eden Duncan Laurence, "Arcade" adlı şarkısıyla kazanmıştı.

Hollanda, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek Hollandalı Bakan Brono Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı         
16:18
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı         
15:32
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu         
14:16
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı         
11:15
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 23:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]