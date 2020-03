65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi - Son Dakika

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Cenevre merkezli EBU'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenecek 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmemesi için tüm olasılıkların gözden geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, buna rağmen, Kovid-19'un Avrupa'ya yayılmasının oluşturduğu belirsizlik ortamının, iptali mecburi hale getirdiği vurgulanarak, "Rotterdam'daki 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptalini duyurmak zorunda olduğumuz için büyük bir üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yarışmanın 2021'de yapılabilmesi için Rotterdam Belediyesi ve diğer ilgili paydaşlar ile istişarelerin devam edeceği kaydedildi.

Böylelikle 1956'da başlayan yarışma, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ilk kez iptal edilmek zorunda kaldı.

Türkiye, Sertap Erener'in "Everyway That I Can" isimli parçasıyla 2003'te yarışmada birinci olmuştu.

Geçen yıl İsrail'de düzenlenen yarışmayı ise Hollanda'yı temsil eden Duncan Laurence, "Arcade" adlı şarkısıyla kazanmıştı.