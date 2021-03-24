'65 yaş üstünde aşıya direnenler var' - Son Dakika

'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'

24.03.2021 11:25

'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 65 yaş ve üstünün aşı yaptırmaktan çekindiğini söyledi.

'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 65 yaş ve üstünün aşı yaptırmaktan çekindiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Devletin ücretsiz olarak evinde dahi aşı yapmasına rağmen, aşı yaptırmayan büyük şehirlerde belirli bir sayının olduğunu biliyorum. Örneğin İstanbul'da belirli bir oranda 65 yaş üzeri, devlet aradığı halde aşıya direnenler var" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ilk 5 ilden İstanbul'daki artışa ilişkin değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Aydın, vakalardaki artışlara rağmen büyükşehirlerin kapatılmayacağı bir süreci gördüklerini söyleyerek, "Kasım ayındaki tsunami döneminin hemen hemen 4'te 1 yoğunluğunda, belki geçtiğimiz aya göre sağlık hizmeti talep edenlerin oranı yüzde 100 arttı. Ama şu an, Türkiye'nin vermiş olduğu kasım ayındaki başarılı sağlık hizmeti 4'te 1 kapasite oranında çalışıyor" dedi.

'APARTMAN AİLE KONUMUNDA BULAŞ ARTIYOR'

Prof. Dr. Aydın, bazı kentlerin mimari yapısının da vaka artışında etkili olduğunu belirterek, "Öyle kentlerimiz var ki, İstanbul'da 1 kilometre birleşik yapı mimarisi ile 4-5 katlı, ikişer daireli aile apartmanları var. Bu apartmanlar yapı mimarisi gereği 1 metrekare dahi balkonu olmayan binalar. Buralarda sokağa çıkma yasağı uyguladığınız zaman, hafta sonu bu binalardaki bütün aileler, 'apartman aile' konumuna dönüyor. Apartman aile konumuna dönünce de o zaman, aile içi bulaş çok fazla diyoruz. İçeride bu kadar kapalı kalacaklarına, açık alanda, mesafeli ve maskeli zamanı paylaşmak çok daha kıymetli görünüyor. Bu mevsimde, İstanbul Sultangazi'de, Bayrampaşa'da 5 katlı apartmanda 10 daireyi hafta sonu hareketsiz kılmak yerine, yakında bir park, meydan, kaldırım, deniz kenarında mesafeli ve maskeli yürümeyi salgın açısından daha kıymetli görüyorum. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de en fazla bulaşın aile içi bulaş ile olduğunu açıklıyor. Sokak kısıtlamasının geçirildiği apartmanların aile içi olmasına dikkat çekiyorum. Tek dairedeki bulaş başka bir şey, 10 dairenin hafta sonu kısıtlamasında birbirlerine gitmesinin oluşturacağı bulaşın çok daha fazla olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜZERİ AŞIYA DİRENİYOR'

Prof. Dr. Aydın, İstanbul'da 65 yaş ve üstünün aşı yaptırmaktan çekindiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Aşı çok kıymetli, özellikle son zamanlarda 'hastalık biraz fazla; ama virüs çok ağır hasta yapmıyor' deniyor. Aslında burada 65 yaş üzerinin ikinci doz aşılarını yaptıranların sayılarının önemli oranda olması önemli. İkinci doz aşılarını yaptıranların sayısı 5 milyon 100 bin. Bunun 4 milyonu aşağı yukarı 65 yaş üzeri, bunlar bağışık olunca önemli oranda hasta olmuyorlar; böyle bir tablo çok kıymetli. Ama böyle tabloya rağmen, devletin ücretsiz olarak evinde dahi aşıyı yapmasına rağmen, aşı yaptırmayan büyük şehirlerde belirli bir sayının olduğunu biliyorum. Örneğin İstanbul'da belirli bir oranda 65 yaş üzeri, devlet aradığı halde aşıya direnenler var. Böyle olunca da bu kesimde aşıyı yaptırmayan teyzelerimiz, annelerimiz olduğunu biliyoruz rakamsal olarak. O nedenle toplumun ana direği olan anneler, bu süreçte çocuklarına, torunlarına, eşlerine aşı yaptırmaları konusunda pozitif davranmalı. Hastalığın ileri yaşta önemli oranda ölümcül olduğu, aşı yaptıranlarda da ağır ve ciddi hastalık geçirmediğini paylaşmamız gerekiyor. Bazen bilmediğiniz bilgiyi reddederek çözüm üretirsiniz. Muhtemelen büyüklerimiz, konuyu çok takip etmeyerek yaptırmama yoluna gidiyorlar. Aşıya direnmeyi çok sağlıklı bir temele oturtmuyorum. Büyüklerimiz aşılarını yaptırmalı" ifadesini kullandı.

'HAZİRANA DOĞRU SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 50 OLACAK'

Prof. Dr. Aydın, mutant virüslere ilişkin, "Mutantların hızlı yayılmasından bahsediyorsak, önümüzdeki 1-2 ay içinde hakim suş olabileceğini, daha çok insanın virüs ile karşılaşabileceğini düşünüyorum. 'Sürü bağışıklığı' dediğimiz hastalığı geçirerek bağışık olma oranı Türkiye'de hazirana doğru birçok ilimizde, metropollerde yüzde 50'lerin üzerinde olacaktır. Bunun da salgının yayılım hızını önemli oranda düşürme ihtimali söz konusu" dedi.

'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'
'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'

Kemalettin Aydın, Mikrobiyoloji, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '65 yaş üstünde aşıya direnenler var' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın         
12:35
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı         
12:04
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053         
11:24
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 12:48:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: '65 yaş üstünde aşıya direnenler var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei