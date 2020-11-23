Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı - Son Dakika

Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı

23.11.2020 14:51

Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı Semt pazarına gelen vatandaşların maske kuralına uyarken, sosyal mesafe kuralını ise zaman zaman ihlal ettikleri görüldü İki günlük kısıtlamanın ardından Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle semt pazarlarında yoğunluğun...

Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı

Semt pazarına gelen vatandaşların maske kuralına uyarken, sosyal mesafe kuralını ise zaman zaman ihlal ettikleri görüldü

ANTALYA - İki günlük kısıtlamanın ardından Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle semt pazarlarında yoğunluğun olmadığı gözlemlendi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar korku içinde pazara geldiklerini belirtti.

Tüm ülke genelinde hafta sonu belirli saat aralığında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Antalya'da, kurulan semt pazarlarında da yoğunluğun az olduğu görüldü. Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları önerilen vatandaşların, bu kurala uydukları gözlemlendi. Konyaaltı ilçesi Siteler Kapalı Semt Pazarı'na alışveriş için gelen vatandaşların maske kuralına yüzde 100 uydukları, sosyal mesafe kuralını ise zaman zaman ihlal ettikleri görüldü. Pazarcı esnafının hem maske hem eldiven takarak müşterilere ürünleri verdikleri gözlemlendi.

"Pazarcı ve müşteri duyarlı"

Pazarcı esnafı Hüseyin Yıldırım, pazar da yoğunluğun normal olduğunu herkesin ekmeğini evine götürebileceğini söyledi. Vatandaşların pazarda yüzde 95'lere yakın kurallara uyduğunu dile getiren Yıldırım, " Esnafımızda, vatandaşlarımızda duyarlı. Eskiden Pazar çok daha kalabalık olurdu. Pazarcının üçte biri kadar içeriye müşteri alınıyor. Pazarda biz kendimizi güvende hissediyoruz."dedi.

"Kalabalık olmadan çıkacağım"

Nezihe Yurtseven, kalabalık olduğu için pazara korkarak geldiğini ama gelmeye mecbur olduğunu söyledi. Necla Kaplan, mümkün olduğunca önlemler almaya çalıştığını belirterek, " Acil ihtiyacım olmadıkça dışarı çıkmak istemiyorum. Ben genelde pazara erken geliyorum kalabalık oluşmasın diye. Biran önce alışveriş yapıp çıkmak istiyoruz." dedi.

"Herkes uysun"

Herkesin kuralara uymasını isteyen İlyas Öztürk, "Ben korkmuyorum maskemi ve siperliğimi taktım. Eve gidince hemen ellerimi yıkarım. Pazarda da yaklaşık yarım sarat kalmaya çalışıyorum."diye konuştu.

"Korku var"

Fatma Öztürk, yaşlılar olarak tedbirli olduklarını ifade ederek, "Gençler bizim içimize geliyor. Onlar tedbir alsın. Biz yaşlıyız tedbirimizi alıyoruz. Bizden iş geçmiş gençleri korusunlar. Pazara gelirken her zaman korku var. Ama yaşamayı da seviyoruz, kendimizi koruyacağız."dedi.

Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı
Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı

Semt Pazarı, Koronavirüs, Antalya, Pazar, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüs kısıtlamaları pazarlara da yansıdı - Son Dakika


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