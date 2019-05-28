Son Dakika Haberleri: 65 yaşındaki adam ATV altında kalarak hayatını kaybetti

65 yaşındaki adam ATV altında kalarak hayatını kaybetti

2 saat önce

Sakarya'non Ferizli ilçesinde ATV'nin kontrolünü kaybeden 65 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

65 yaşındaki adam ATV altında kalarak hayatını kaybetti, System.String[]
Sakarya'non Ferizli ilçesinde ATV'nin kontrolünü kaybeden 65 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Ferizli ilçesi Göktepe Mahallesinde ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Ahmet Göksu idaresindeki ATV idaresindeki araç, ormanlık alanda dağ yolundan aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araçtan dengesini kaybederek yere düşen sürücü Göksu, kendi kullandığı aracın üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Ahmet Göksu'nun cenazesi Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
Ahmet Göksu, Göksu, Sakarya, Ferizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:57:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 65 yaşındaki adam ATV altında kalarak hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]