65 yaşındaki adam ATV altında kalarak hayatını kaybetti
2 saat önce
Sakarya'non Ferizli ilçesinde ATV'nin kontrolünü kaybeden 65 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:53 Kaynak: İHA
'non Ferizli
ilçesinde ATV'nin kontrolünü kaybeden 65 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün Ferizli ilçesi Göktepe
Mahallesinde ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Ahmet Göksu
idaresindeki ATV idaresindeki araç, ormanlık alanda dağ yolundan aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araçtan dengesini kaybederek yere düşen sürücü Göksu, kendi kullandığı aracın üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Ahmet Göksu'nun cenazesi Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı
inceleme başlattı. - SAKARYA
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