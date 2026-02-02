65 Yaşındaki Vatandaşı Dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

65 Yaşındaki Vatandaşı Dolandırdılar

02.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 65 yaşındaki bir kişi, terör örgütleri soruşturması iddiasıyla 490 bin TL dolandırıldı.

Afyonkarahisar'da telefon ile aradıkları 65 yaşındaki vatandaşı isminin terör örgütleri soruşturmasını karıştığı iddia ederek 490 bin TL dolandıran iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran V.D., isimli şahıs telefonda kendisini arayarak polis olarak tanıtan iki şahsın isminin terör örgütleri soruşturmasına karıştığını iddia ederek 490 bin TL dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları incelemede şüphelilerinde Tekirdağ'da yaşayan F.P. ve A.E. olduğunu belirledi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri Tekirdağ kent merkezinde yaptıkları operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 65 Yaşındaki Vatandaşı Dolandırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:50
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı Kendi de kabusu yaşadı
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
13:29
10 kişi can vermişti Her birinin hikayesi yürek dağladı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:56:39. #7.11#
SON DAKİKA: 65 Yaşındaki Vatandaşı Dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.