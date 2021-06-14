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68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü - Son Dakika

68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü

14.06.2021 16:01

Renkli kişiliğiyle tanınan teknik direktör Yılmaz Vural, eşiyle birlikte Alaçatı'da tatil yapıyor. Bir arkadaşının doğum gününe katılan Vural, hem şarkı söyledi hem de dansözle oynadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dansöz ile sarmaş dolaş hale gelen tecrübeli teknik adam, dansözün kendisini dudağından öpme hamlesinin ardından geri çekilmeyerek karşılık verdi. Koronavirüsü ağır geçiren Yılmaz Vural'ın kendisini riske atması ise sevenlerini bir hayli tedirgin etti.

Son olarak Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Renkli kişiliğiyle tanınan Vural, geceye yine damga vurdu.

Teknik adam, Alaçatı'daki organizasyonda, dansözle karşılıklı oynayıp, sonra para taktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Vural, gecede kendisine uzatılan mikrofona da geri çevirmeyip, 'Ağlama Değmez Hayat' şarkısına eşlik etti. Eşiyle beraber katılan Vural, bir kadın arkadaşıyla da dans etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise dansöz Vural'a yakınlaşıp dudağından öpmek için hareketlendi. Vural ise kendisini geri çekmeyip karşılık verdi.

Ne yaptın Yılmaz hoca! 68 yaşındaki evli teknik adam, dansözü dudağından öptü

YOĞUN BAKIMDA YATTI

Vural, geçtiğimiz aralık ayında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalıp, entübe süreci yaşamıştı. Yılmaz Vural'ın ağır korona sonrasında sağlığını riske atması sevenlerini ve yakınlarını tedirgin etti.

Ne yaptın Yılmaz hoca! 68 yaşındaki evli teknik adam, dansözü dudağından öptü
68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü

Erzurumspor Kulübü, Yılmaz Vural, Doğum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü - Son Dakika Spor


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