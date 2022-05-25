68 yıllık motosikletine gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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68 yıllık motosikletine gözü gibi bakıyor

25.05.2022 14:19

Karapınar'da yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Yarımoğlu, çocukluk hayallerini süsleyen 1954 model motosikletine gözü gibi bakıyor.

Karapınar'da yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Yarımoğlu, çocukluk hayallerini süsleyen 1954 model motosikletine gözü gibi bakıyor.

Her gün eski motosikletinin silip temizleyerek güne başlayan Yarımoğlu, 68 yıllık motorunu bir süre önce yeniden restore ettirdi.

Babasından kalma motosikletini orijinaline uygun şekilde restore ettirdikten sonra her gün motosikleti ile ilçe merkezinde tur atan Mustafa Yarımoğlu, antika motosikletlere ilgisinin çok fazla olduğunu kaydetti.

Motosikletin kendisi için çocukluğundan beri bir tutku olduğunu belirten Yarımoğlu, "Çocukluk hayalimdi diyebilirim. Sokaktaki insanların motosikleti görünce dönüp tekrar bakıp güzel tepkiler veriyorlar. Genç yaşlı herkes motosikletime hayranlıkla bakıyor. Kimisi fotoğraf çektiriyor. Binmelerine izin vermiyorum. Sadece kendim ve oğlum Hikmet motosikletime biniyoruz. Motosikletini binmek için restore ettirdim. Satın almak için çok kişi geliyor. Bu motosiklete yurt içinden 200 bin lira veren oldu. Otomobil veren oldu. Satmayı düşünmüyorum. Nostalji motosikletler artık günümüzde yok. Hem dayanıklı hem de ilgi çekici." dedi.

Gece bile yanında uyumak istiyor

Motorunun Çek Cumhuriyeti'nde 1929 ile 1979 yılları arasında üretilen bir marka olduğunu aktaran Yarımoğlu, "Bu motosikletler, artık üretilmiyor. O yüzden motosikletimin değerini biliyorum. Kendine has sesi ve dayanıklılığı ile motosikletler zorlu coğrafi yerleşim birimlerinde yaşayanlar için altın kadar kıymetli. Dağ, taş, tepe her yerde rahatlıkla kullanılıyor. Bende bunu çok iyi biliyorum. Ben yıllar önce bu motosikletle Toroslardan kar getirdim. Köyde işlerimi bununla yaptım. Bu motosiklet yüzünden bronşit hastalığına yakalandım ama vazgeçemedim. Sesi bana ayrı bir tat veriyor. Yanında uyuyasım geliyor. Bu motosikletlerin kıymetini çok iyi bilenlerdenim. Yeni üretilen motosikletler bunlar kadar hem dayanıklı değil hem de güçlü değil." dedi.

İlçede esnaflık yapan Mustafa Yarımoğlu binemediği zamanlar motosikletini işyerinin önüne sergiliyor.

68 yıllık motosikletine gözü gibi bakıyor
68 yıllık motosikletine gözü gibi bakıyor
68 yıllık motosikletine gözü gibi bakıyor
68 yıllık motosikletine gözü gibi bakıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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