7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı zarar gördü - Son Dakika
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7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı zarar gördü

06.02.2023 09:54

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde Gaziantep Kalesi'nin büyük bir bölümü zarar gördü. Tarihi kalenin yarısı yıkıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kalenin büyük kısmı da hasar gördü.

ENKAZ YOLA SAÇILDI

Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı yıkıldı

Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

7.4'lük depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin büyük bir kısmı yıkıldı

17. YÜZYILDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

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