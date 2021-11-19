7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali 22 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali", seyircisini 22-27 Kasım'da sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonu ile düzenlenecek festivalde, ulusal ve uluslararası yarışmalarının, film gösterimlerinin yanı sıra sinemanın değerli isimlerinin katılacağı birçok etkinlik yer alıyor.

İspanyol yönetmen Oliver Laxe ile "Ustalık Sınıfı"

Festivalin uluslararası jüri başkanlığını yapacak yönetmen Oliver Laxe, festivalin "Son Taslak Endüstri Bölümü" kapsamında 25 Kasım saat 19.00'da sektör profesyonellerine özel bir "Ustalık Sınıfı "gerçekleştirecek.

Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak etkinlikte ünlü yönetmen Laxe, Son Taslak Endüstri Bölümü Direktörü Belkıs Bayrak moderatörlüğünde filmlerini çekerken hangi değerlerden yararlandığı ve sinema üzerine düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak.

Üç uzun metraj filminin prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan, 3 filmiyle de Cannes'dan ödül kazanan yönetmen, kendine has sinematografisini ve sinemayla olan bağını kutsal bir ilişki olarak tanımlıyor.

Sinemada İslamofobi

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yılki ilk etkinliğinde Kanadalı yönetmen ve yazar Kaz Rahman'ı ağırlayacak. Yazar Peren Birsaygılı Mut moderatörlüğünde, 23 Kasım saat 16.30'da Akademi Beyoğlu'ndaki söyleşide, sinema sektöründe İslamofobinin nasıl yaşandığı hakkında konuşulacak.

Festival Direktörü Cemil Nazlı'nın yönetimini üstleneceği "Belgeseli Bulmak mı Belgeselde Kaybolmak mı?" başlıklı söyleşi de 24 Kasım saat 16.30'da Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Söyleşinin konuşmacıları arasında "Kiralık", "Rağmen" ve "Hafsa" filmlerinin yönetmeni Emre Karapınar ve "Katmandu'ya Yol Arkadaşı Aranıyor" kitabın yazarı Abdullah Kibritçi yer alıyor.

"Son Taslak Endüstri Bölümü" bu yıl ilk kez festivalde yer alıyor

Festivalde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek "Son Taslak Endüstri Bölümü" kapsamındaki bir diğer etkinlik ise yapımcı Halil Kardaş ve Kosovalı yapımcı Valmira Hyseni'nin katılımıyla düzenlenecek "Kısa Film Yapmalı mı Yapmamalı Mı?" konu başlıklı söyleşi olacak.

Filmlerin yapım aşamalarına nereden başlanması gerektiği ve uluslararası fonlamalar üzerine konuşulacak etkinlik, yönetmen Ramazan Kılıç moderatörlüğünde, 25 Kasım saat 16.30'da yine Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Bu bölümün son etkinliği ise 25 kısa film yönetmeni ve senaristinin katılım sağlayacağı "Senaryo ve Fikir Atölyesi" olacak.

Yönetmen ve senarist Elif Eda Karagöz'ün yürüteceği 3 ayrı oturumdan oluşan atölyede katılımcılar, senaryonun teknik bilgilerini aldıktan sonra sinopsis ve tretman çalışmaları yapacaklar.

Yaptıkları çalışmaları son oturumda atölye yürütücüsü Karagöz'e sunacak katılımcılar, aldıkları geri bildirimler ile çalışmalarını son hale getirecekler.

Atlas 1948 Sineması'nda, 26 Kasım'da düzenlenecek atölyeye katılım akreditasyon ile sağlanacak.