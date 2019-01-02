Son Dakika Haberleri: 7 Aylık Kızıyla Eşinden Dayak Yeyince, Komşusuna Sığındı

7 Aylık Kızıyla Eşinden Dayak Yeyince, Komşusuna Sığındı

27 dakika önce

KONYA'da Mehmet K., iddiaya göre 7 aylık kızı Merve Gül K.'nin ağlamasına sinirlenip, çıkan tartışma üzerine eşi Fadime K. ve kızı Merve Gül'ü dövdü.

7 Aylık Kızıyla Eşinden Dayak Yeyince, Komşusuna Sığındı, System.String[]
KONYA'da  Mehmet K., iddiaya göre 7 aylık kızı Merve  Gül K.'nin ağlamasına sinirlenip, çıkan tartışma üzerine eşi Fadime K. ve kızı Merve Gül'ü dövdü. Eşinden dayak yiyen Fadime K., kızıyla birlikte evden kaçıp komşusuna sığındı. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Mehmet K. de gözaltına alındı. 

Olay, bugün 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi  Yayla sokakta meydana geldi. Mehmet K., evde oturduğu sırada kızı Merve Gül'ün ağlamasına sinirlenip iddiaya göre kızına küfür etti. Eşi Fadime K. de, "Çocuğa niye küfür ediyorsun" diyerek tepki gösterdi . Aralarında çıkan tartışma sonucu  sinirlerine hakim olamayan Mehmet K., eşi ve kızını dövdü. Ardından evdeki pompalı tüfeği almaya yöneldi.  Daha sonra silahı almaktan vazgeçip evden çıktı. Korkan Fadime K. de kızıyla birlikte  komşusuna sığınıp polise aradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin geldiğini görüp eve gelen Mehmet K., kendisinin de eşinden şikayetçi olduğunu ileri sürdü. Mehmet K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada sakladığı  tüfekte ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:25 Kaynak: DHA

Anne, Mehmet K, 3. Sayfa
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