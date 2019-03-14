Son Dakika Haberleri: 7. Gelecek Gençlerle Başlar Konferansı Yapıldı

7. Gelecek Gençlerle Başlar Konferansı Yapıldı

1 saat önce

Ağrı Belediyesi tarafından öğrencilerin gelişimine yönelik başlatılan Gelecek Gençlerle Başlar Konferansları devam ediyor.

7. Gelecek Gençlerle Başlar Konferansı Yapıldı, System.String[]

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Gelecek Gençlerle Başlar konferansının 7'ncisi Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit'in katılımı ile gerçekleşti. Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansta 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine Kur-an'da gençlik ve Hz. Peygamberin gençlere tavsiyeleri konusu anlatıldı. Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalardan, Kur'an'ın gençlere yönelik sunduğu ahlaki ilkeleri ve değerleri anlatan Doç. Dr. Geçit, gençlik değerlerinin neler olması gerektiğini Kur'an'dan örnekler vererek açıkladı. Gençlerin yaşamlarını peygamberlerin ahlak anlayışıyla şekillendirmeleri gerektiğini söyleyen Geçit, gençlerin şüphelerinin ancak tutarlı ve mantıklı izahlarla giderilebileceğini ve taklidî imandan tahkikî imana ancak bu yolla gidileceğini belirtti.

Konferans sonrası Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Edip Çağlayan, Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit'e teşekkürlerini sunarak plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:09 Kaynak: Bültenler

Mehmet Salih, Güncel
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