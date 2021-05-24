7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Kaza, Yeşilova ilçesi Karamanlı Caddesi'nde 17 Mayıs gecesi meydana geldi. Hamza Dal'ın kullandığı 07 MSH 01 plakalı otomobille İrfan Civan'ın kullandığı 07 DJB 432 plakalı traktör çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hamza Dal, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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