7 ilde kaçak sigaraya karşı Nefes Operasyonu: 214 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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7 ilde kaçak sigaraya karşı Nefes Operasyonu: 214 şüpheli için gözaltı kararı verildi

05.07.2022 10:03

Emniyet ekipleri, 7 ilde kaçak sigaraya karşı "Nefes Operasyonu" için harekete geçti. Bakan Soylu operasyon kapsamında 214 şüpheli için gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 ilde düzenlenen "Nefes Operasyonu" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, yapılan başarılı operasyonlarla birlikte 214 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

SON 5 YILIN ORTALAMASI 5 MİLYAR MAKARON

Açıklamalarına kaçak sigaraya karşı gerçekleşen mücadeleye vurgu yaparak başlayan Bakan Soylu, "Kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadelede, yeni bir alana yönelen organize suç örgütleri, burada dolu ve boş makaron ile 35.2 milyondan, 2021 sonu itibariyle 1 milyar 754 milyon makarona ulaşmıştır. Yani bu esas itibariyle önemi bir sayıdır. Ve burada boşluk bulmaya çalışan bu suç örgütleriyle beraber ciddi bir mücadele gerçekleştirilmektedir. Son 5 yılın toplamında ise 2020-2021 ve son altı ay olmak üzere son beş yılın ortalaması ise 5 milyar makaron civarındadır. ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu operasyonlar sırasında tütün mamülü, makaron kaçakçılığı yapan, bu ürünlerini piyasaya süren suç gruplarına çalışma yapıldı. Elbette ki bunlar yakalanıyorlar, ama bunları piyasaya süren suç grupları kimlerdir diye Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik bir çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibariyle bu 8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır."

"8 SUÇ GRUBU TESPİT EDİLDİ"

"Bu operasyon 6 ay süren takip sonucu ve analizler sonucu gerçekleştirilmiş, 8 suç grubu tespit edilmiş, tedarik ve dağıtım zincirleri de ortaya çıkartılmıştır."

YORUMLAR (2)
  • günahkar kisi5: GÜMRUK KAPIKARINDAN SIGARAYI YURDA SOKMAYA SIZ IZIN VERMEZSENIZ OLMAZ.SUÇ SIZIN .ONCE SUÇA TEŞVIK ET SONRA TUTUKLA.MASAALLAH... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 ilde kaçak sigaraya karşı Nefes Operasyonu: 214 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 ilde kaçak sigaraya karşı Nefes Operasyonu: 214 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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