7 kadın kahraman

Film, 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat'ta görevli kadın polislerin hikayesini perdeye taşıyacak.. Senaryosu gerçek kişiler ve olaylardan yola çıkılarak yazılan "7 Melek", Julisanat Yapım tarafından çekiliyor. Yapımcılığını Hasan Doğan'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Murat Onbul. Ankara'da başlayan çekimlerin 3 haftada tamamlanması planlanıyor.

HAİN GİRİŞİMDE MELEK OLDULAR

"7 Melek"in konusu şöyle: Cennet, Gülşah, Kübra ve Seher, güzel sanatlar, mimarlık, maliye gibi bölümlerde okuyan sıradan genç kadınlardır. Hayatlarını değiştiren olaylar neticesinde Polis Özel Harekat'a katılırlar. Bu dört kadın ile polis okulu öğrencisi Sevda, kıdemli polisler Zehra ve Elif, 15 Temmuz gecesi bombalanan Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olurlar.

"7 Melek" filminde Burcu Kıratlı 'Cennet', Pelin Uluksar 'Gülşah', Öznur Serçeler 'Zehra', Serenay Aktaş 'Kübra', Tuğba Melis Türk 'Elif', Elif Buse Doğan 'Sevda' ve Gülşah Aktaş da 'Seher' rolünde seyirci karşısına çıkacak.