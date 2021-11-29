7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, lise 9. sınıf öğrencisi Çınar G. evlerinin 7. katındaki penceresinden yere düştü.

ODAYA GİREN BABA OĞLUNU GÖREMEDİ

Sabah işe gitmek ve çocuklarını okula göndermek için kalkan baba Haydar G. oğlu Çınar'ın odasını kontrol ettiğinde içeride olmadığını ve Fransız tabir edilen odanın penceresinin de açık olduğunu fark etti. Pencereden aşağı baktığında oğlunu yerde gören baba, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çınar G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.