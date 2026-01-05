7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak

İstanbul'da direksiyon sınavına giren bir vatandaş, 7. kez başarısız olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Sınav güzergahında aracın durdurulmasının ardından aşağı inen sürücü adayı, tekerleğin çizgiye değmediğini savunarak komisyon üyelerine tepki gösterdi.

SINAVDAN 7. KEZ KALINCA İSYAN ETTİ

Haksız yere elendiğini iddia eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında isyan eden şahsın görüntülerinde, sınavda kasıtlı olarak bırakıldığını öne sürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.