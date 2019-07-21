Son Dakika Haberleri: 7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (ek)
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7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (ek)

16 dakika önce

4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılınan namazın ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (ek), System.String[]

4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Esranur Bilecen'in cenazesi, Parsana Camii'nde kılınan namazın ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi. İbrahim Serdar Olgun'un cenazesi Elmacı Mezarlığı'nda, Hakan Yel ve Muhammed Emin Gül'ün cenazeleri ise Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Muammer Can ve eşi Memduha Can'ın cenazelerinin Cihanbeyli ilçesinde, Elanur Karacadağ'ın kent merkezinde bugün toprağa verileceği ifade edildi.


İbrahim Serdar, Muhammed Emin, Karacadağ, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:56 Kaynak: DHA
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