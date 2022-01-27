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7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış - Son Dakika

7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış

27.01.2022 14:05
7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış

İZMİR'in Konak ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ece Baş'ın (23) stajyer avukat olduğu öğrenilirken, daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ece Baş'ın (23) stajyer avukat olduğu öğrenilirken, daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

Olay, gece yarısı Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ece Baş, 7'nci kattan beton zemine düştü. Olayı gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Baş'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri cesedin bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Baş'ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, Baş'ın yakınlarınca teslim alındı.

ANNEYE KOMŞULAR HABER VERDİ

Stajyer avukat olduğu belirtilen Baş'ın, son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de hap içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Baş'ın olay günü evde birlikte olduğu annesinin kızının düşerek öldüğünü komşularının haber vermesi ile öğrendiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış
7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış
7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış
7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış
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Göztepe Mahallesi, İntihar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 7'nci kattan düşerek ölen Ece, stajyer avukatmış - Son Dakika
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