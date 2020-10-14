7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı - Son Dakika

7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı

14.10.2020 11:29
7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı, System.String[]

Hakkari'nin Akçalı köyünde yaşayan 7 nüfuslu Kılıç ailesinin evinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Hakkari'nin Akçalı köyünde yaşayan 7 nüfuslu Kılıç ailesinin evinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Akçalı köyünde ikamet eden 7 nüfuslu emekli güvenlik korucusu Tahir Kılıç'ın evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında Kılıç ailesi şans eseri yara almadan kurtuldu. Köy sakinlerinin yardımı ile söndürülen yangında Kılıç ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

Kılıç ailesi, toprak evlerinde çıkan yangında canlarını zor kurtardıklarını ifade ederek, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirttiler. Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde açıkta kaldıklarını belirten Kılıç ailesi, yetkililerden yardım eli beklediklerini söylediler.

Durumu öğrenen Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekibi ise hemen Akçalı köyüne doğru hareket etti. Kılıç ailesinin evinde incelemelerde bulunan SYDV ekibi, imkanlar dahilinde aileye yardımcı olacaklarını belirttiler. - HAKKARİ

7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı
7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı
7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı

Hakkari, Emekli, Yangın, Akçalı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 nüfuslu Kılıç ailesinin evi tamamen yandı - Son Dakika

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