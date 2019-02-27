7 Yıl Boyunca Neler Olacak? Uranüs Boğa Burcunda- Su Karakuş
1 saat önce
Uranüs Boğa burcuna 6 Mart 2019 da yerleşiyor.
Uranüs Boğa burcuna 6 Mart 2019 da yerleşiyor. 7 yıllık özel ve önemli bir döngü başlıyor. Hangi burcu nasıl etkileyecek? Uzman astrolog Su Karakuş anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:53 Kaynak: Youtube
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