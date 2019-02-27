Son Dakika Haberleri: 7 Yıl Boyunca Neler Olacak? Uranüs Boğa Burcunda- Su Karakuş

7 Yıl Boyunca Neler Olacak? Uranüs Boğa Burcunda- Su Karakuş

1 saat önce

Uranüs Boğa burcuna 6 Mart 2019 da yerleşiyor.

Uranüs Boğa burcuna 6 Mart 2019 da yerleşiyor. 7 yıllık özel ve önemli bir döngü başlıyor. Hangi burcu nasıl etkileyecek? Uzman astrolog Su Karakuş anlattı.

İletişim: astrolojikulubu@gmail.com

Whatsapp: 05050107059

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:53 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı

Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı Dilan Çıtak Tatlıses'ten Duygusal Fotoğraf: Canımı Kaybettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 01:20:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 Yıl Boyunca Neler Olacak? Uranüs Boğa Burcunda- Su Karakuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]