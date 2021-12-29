"7 Yüz Yunus" konseri dünya prömiyeri Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalıççık Belediyesi ve Tohumluk Vakfı iş birliği ile düzenlenen "7 Yüz Yunus" konseri dünya prömiyeri ile sanatseverlerle buluştu.

UNESCO'nun, vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'i " Yunus Emre'yi Anma Yılı" kapsamında Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde orkestra şefliğini ve müzik düzenlemelerini Rustam Rahmedov yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğindeki konserde, solist Dilek Sert Erdoğan ve anlatıcı Pınar Ayhan sahne aldı.

Etkinliği çok sayıda sanatsever izledi.