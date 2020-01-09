70 yaşında tanıştığı spor hayatını değiştirdi - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Anne Şehir' projesiyle tanışan 70 yaşındaki Ayşe Tülya Eroğlu, sporla gençleştiğini söyledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen "Kocaeli Anne Şehir" projesi şehirde yaşayan annelerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor. Proje ile hayatında ilk kez spora başlayan 70 yaşındaki Ayşe Tülya Eroğlu, sporla gençleştiğini dile getirdi. Kartepe Uzuntarla'da ikamet eden Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen Anne Şehir projesine katıldı. Anne Şehir Projesi'nin Sağlıklı Yaşam Programına dahil olan 70 yaşındaki Eroğlu, spor yapmaya başladı.



Herkesin yaş gözetmeksizin spora başlaması gerektiğinin altına çizen Ayşe Tülya Eroğlu "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kocaeli Anne Şehir projesi ile tanıştım. Bu projenin içinde Sağlıklı Yaşam Programına katıldım. Yaşımın ilerlemesine rağmen spor yapabileceğime inanmıyordum, spor yaptığımı görünce hiçbir şey için geç olmadığını anladım. Sporla gençleştim" dedi.



Boyun fıtığı rahatsızlığı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Hayatımda ilk kez spora Anne Şehir ile başladım. Salonda yaşımıza ve vücut kapasitemize uygun egzersizler uygulanıyor. Özellikle boyun fıtığı üzerine yapılan egzersizlerin sonucunu gördüm. Boyun fıtığı rahatsızlığım düzeldi. Düzenli yapılan egzersizlerden dolayı kaslarım güçlendi, doğru nefes alıp vermeyi öğrendim" diye konuştu.



Sporun gündelik yaşama etkisi olduğunu ifade eden Eroğlu, "Yaşadığım yerde yokuş var. Her gün, bu tepeyi çıkarken nefes nefese kalıyordum. Spora başladıktan sonra rahatlıkla, yorulmadan yokuşu çıkmaya başladım. Kocaeli Anne Şehir projesi tüm kadınlar için önemli bir proje. İnsanların farklı sosyal aktiviteler, doğa yürüyüşleri ve spor etkinleri ile sosyalleşebiliyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ