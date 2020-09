70 yıllık cipler, Karadeniz'in zorlu yollarını aşıyor - Son Dakika

KARADENİZ'in dik arazilerinde en eskisi 70 yıllık olan cipler, bugün ulaşım ve yük taşımacılığında kullanılmaya devam ediliyor. Zorlu yolların aşıldığı cipleri modifiye eden tutkunları, zirvelere yolculuk ediyor.

Karadeniz Bölgesi'nin zorlu ve engebeli arazi yapısında ulaşım zorluğu yaşanıyor. Dağ yamaçlarındaki yerleşim yerlerine keskin virajlı yollardan ulaşımın sağlandığı bölgede, eski model cipler, yaygın olarak kullanılıyor. Dik ve zorlu arazilerinde en eskisi 70 yıllık olan ve bugün de ulaşım ve yük taşımada kullanılan ciplerle zorlu yollar aşılıyor. Cipleri modifiye eden tutkunları, zirvelere yolculuk ediyor, sel ve heyelanlar ile karla kaplı yollarda mahsur kalanları kurtarıyor. Trabzon'un Tonya ilçesinde yoğun olarak kullanılan cipler, ilgi görüyor.

'ASKERLERİN MAKAM ARAÇLARI OLARAK YAPILDILAR'Ciplerin zorlu yol şartlarında kullanıldığı belirten Mustafa Çavdar, "Benim aracım 1984 model. Bu araçlar rütbeli askerlerin makam araçları olarak yapıldılar. Elimizden geldiğince bugüne kadar yaşatmaya çalıştık. Bu araçları genelde ağır şartlarda kullanıyoruz. İlçemizde kışlar çok ağır geçiyor. Kışın yollarımız her zaman açılamayabiliyor. Hastaları hastaneye götürmede, cenazeleri ulaşılamayan yerlere ulaştırmada ve kendi ihtiyaçlarımızı görmede bu araçları kullanıyoruz. Bölgemizde hayvancılık yaptığımız için hayvanların yiyeceklerini taşımak ve yolcu taşımada komşularımızın ihtiyaçlarını gidermek için kullanıyoruz. Kışın yoğun bir kar yağışı vardı. 80 santimetre kar vardı. Doğum yapacak bir kadını hastaneye yetiştirebilmek için yoğun mücadele verdik ve sonucunda hastaneye yetiştirdik. Şu anda doğan çocuk 8 yaşında. Onu gördükçe o anımı hiç unutamıyorum" dedi.'YERİ GELDİ AMBULANS, YERİ GELDİ DOZER'Aracının 1977 yılı C J5 model olduğunu söyleyen Özgür Uzun, "Bu aracı hem kendi ihtiyaçlarımız hem de halkın ihtiyaçları için kullanıyoruz. Yaz- kış bu araçlarla hiçbir yerde kalmadık. Bu araçlar bu yörenin eli- kolu, ayağıdır. Bu araçlar yeri geldi ambulans görevi gördü yeri geldi dozer görevi gördü. Yaz- kış her hava şartlarında kullanılan bir araç. İnsanların ayak basamayacağı yerlere bu araç gider" diye konuştu.'BU ARAÇ OĞLUMUN DA HAYATINI KURTARDI'Hasan Yücesan da "Bu araçlarla çok canlar kurtardık. Gece ambulansın gidemediği yere biz gittik. Hastayı alıp hastaneye getirerek hayatını kurtardık. Ayrıca, bu araç oğlumun da hayatını kurtardı. Oğlumun gece ateşi çıkmıştı. 3 metreye yakın kar vardı. Vakfıkebir ilçesine gitmemiz gerekiyordu. Cip olmasaydı çocuğum belki de ölmüştü. Hayatını bu araca borçluyuz. Bunlar araç değil, arazi canavarıdır" dedi.

1955 model aracının 20 yıldan beri kendinde olduğunu dile getiren Mustafa Acıcı ise "Genelde yük taşımak ve yaylaya gitmek için kullanıyorum. Şimdiye kadar hiç yolda kalmadım. Arazide çıkamayacağı yer yok. En az 10 yıl daha kullanmayı düşünüyorum" diye konuştu.