700 yıllık tarihi kümbet restore edildi - Son Dakika

700 yıllık tarihi kümbet restore edildi

22.10.2020 09:43

700 yıllık tarihi kümbet restore edildi Karanlık Kümbette restorasyon çalışmaları tamamlandı Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Gül Ahmet Caddesi üzerinde Derviş Ağa Camii karşısında Yeğen Ağa Mahallesi'nde bulunan Karanlık Kümbette (Emir Sadrettin Baba Kümbeti) devam eden restorasyon...

700 yıllık tarihi kümbet restore edildi

Karanlık Kümbette restorasyon çalışmaları tamamlandı

ERZURUM - Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Gül Ahmet Caddesi üzerinde Derviş Ağa Camii karşısında Yeğen Ağa Mahallesi'nde bulunan Karanlık Kümbette (Emir Sadrettin Baba Kümbeti) devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Erzurum Müze Müdürlüğü bünyesinde bulunan Karanlık Kümbet Emir Sadrettin tarafından 1308 yılında yapıldı. 712 yıldır ayakta durmaya çalışan kümbet yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Karanlık Kümbet tarihi dokusuna uygun olarak restore edildi. Konik kubbeli çatısında deforme olan taşların yerine 500 yıla yakın ömrü olan taş döşendi.

Kümbet 1308 yılında Emir Sadrettin tarafından 2 katlı mezar olarak inşa edilmiş. Kümbetin alt katında anıt mezar, üst katında ise cemaatin namaz kılacağı mescit bulunuyor.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Karanlık Kümbette tamamlanan restorasyon çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Erzurum'un yine nadide ve güzide yerlerinden birinde Karanlık Kümbet önünde bulunuyoruz. Bir başka ismiyle Sadrettin Baba Kümbeti de denilmektedir. Erzurum'un her tarafı adeta açık hava müzesi durumundadır. Ecdadımızın bizlere bıraktığı kümbet dediğimiz birçok önemli bir eserlerden birisinin önündeyiz. Kümbetler tarihimizde bilindiği gibi anıt mezar olarak kullanılan bir yapı tarzıdır. Önemli kişiler, siyasi kişiler, ilmi kişiler ve gönül adamlarına böyle kümbet yani anıt mezarlar yaptırılarak onların hatıraları bir nevi yad ediliyor. Erzurum kümbet anlamında çok zengin bir il durumundadır. Şehrin farklı alanlarında farklı farklı Kümbetler bulunmaktadır. Erzurum'da bu kümbetlerin sayısı 20 civarındadır. Onlardan birisi de Karanlık Kümbet denilen ve isminin neden Karanlık Kümbet denildiği bilinmeyen, ancak halk arasında Sadrettin Baba Kümbeti diye bilinen Erzurum Yakutiye ilçesi Gül Ahmet Caddesi Yeğen Ağa Mahallesi Derviş Ağa Camisi ile karşı karşıya bulunan bir kümbettir. Bu kümbet 1308 tarihinde yapılmıştır. Erzurum'da bulunan ilk kümbetlerden birisi durumundadır. Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma bir eserdir. Yani 2020 yılına kadar ciddi bir onarım görmemiştir. Yalnızca 1950 yıllarında küçük çaplı bir onarım görmüştür. Bugün itibariyle elimizde yadigar olarak kalan kümbeti baştan aşağıya ciddi bir revizyona tabi tuttuk. Erzurum taşından orijinalini koruyarak yapılan Kubbesini bile yeniledik. Kırmızı bileziği vardır görünmeyecek durumdaydı onu bile silerek görünür hale getirdik. Kümbetin iç boyasını yaptık, iki katlı kümbette üst kat mescit alt katta iki mezar bulunmaktadır. Emir Sadrettin Baba denilen kişi babasına yaptırmıştır. 700 yılı aşkın zamandır eser dimdik ayakta durmaktadır. 700 yılın sonunda biz Kümbeti kapsamlı bir Restorasyon yaptık. Tarihe bir şekilde borcumuzu da ödemiş olduk. Erzurum halkı ve Erzurum'a gelen misafirlerimizi bu eserleri gezmeleri konusunda davet ediyoruz. Erzurum'da kültür seferberliği, restorasyon seferberliği tüm hızıyla devam etmektedir. 3 yıla yakın zamandır el vurulmayan eser kalmadı" diye konuştu.

700 yıllık tarihi kümbet restore edildi
700 yıllık tarihi kümbet restore edildi
700 yıllık tarihi kümbet restore edildi
700 yıllık tarihi kümbet restore edildi

Restorasyon, Erzurum, Kümbet, Baba, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 700 yıllık tarihi kümbet restore edildi - Son Dakika

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