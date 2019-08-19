Son Dakika Haberleri: 71 yaşında üniversiteli oldu
Son Dakika Güncel Haber

71 yaşında üniversiteli oldu

15 dakika önce

71 yaşında üniversiteli olduKONYA - Konya'da, üniversite sınavından aldığı puanla ön lisans programına yerleşen 71 yaşındaki Hasan Bektaş kaydını yaptırdı.

71 yaşında üniversiteli oldu
KONYA - Konya'da, üniversite sınavından aldığı puanla ön lisans programına yerleşen 71 yaşındaki Hasan Bektaş kaydını yaptırdı. 'Okumanın yaşı olmaz' diyen Hasan Bektaş iki yıl örgün eğitim görecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılan 71 yaşındaki Hasan Bektaş aldığı puanla Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu 'Organik Tarım' bölümüne yerleşti. Eğitim göreceği okula giden Hasan Bektaş öğrenci işlerinde sırasını bekleyerek kaydını yaptırdı. 1967 yılında mezun olduğu lise diplomasına ait belgeyi ve gerekli evrakları yetkililere teslim eden Bektaş, kayıt evraklarını doldurup eğitim göreceği sınıfları gezdi. Heyecanla sınıf arkadaşlarını bekleyen Hasan Bektaş okumanın yaşı olmadığını söyledi.
Hasan Bektaş hayatının bütün dönemlerinde bir üniversite diploması ve üniversite kültürü eksikliğini hissettiğini ve bu eksikliği tamamlamak için okula kaydolduğunu belirtti. Ziraat Mühendisliği hedefiyle girdiği sınavdan aldığı puanla başka bir bölüme yerleşebildiğini ifade eden Bektaş, "Solucan gübresi üretimi yapıyorum. Okuyacağım bölümle ilgili okulunda desteğini alabilirsem solucan gübresinin yaygınlaşmasını sağlayacağım" dedi.

"Okumak her zaman iyidir"
Eğitimin her yaşta önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, "Okumanın yaşı olmaz. Okumak önemli bir şey. Benim yaşımdaki insanlara da imtihana girin diyemem ama okumak her zaman iyidir. İmtihana girmeye niyetlendiğimde çevremdekiler ve bütün arkadaşlarım sen yaparsın dediler. Bende mahcup olmadım ve kazandım iki sene katlanıp okuyacağım" diye konuştu.
Okul kaydının ardından organik üretim yaptığı bahçesine dönen Hasan Bektaş mesleki tecrübelerini öğrenci arkadaşlarıyla da paylaşacağını sözlerine ekledi.
Hasan Bektaş, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum kararı sonra Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı
Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme başlatıldı Son dakika: Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki Tunç Soyer: Başkanların görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:04:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 71 yaşında üniversiteli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]