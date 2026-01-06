Aydın'ın Nazilli ilçesinde 71 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 5 ayrı Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 71 yıl 9 ay Kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan S.Ö. i simli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3-sayfa › 71 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
