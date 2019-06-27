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72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu

1 saat önce

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştuAMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cuma Sarıtaş, 41 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu.

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cuma Sarıtaş, 41 kilo vererek yeniden sağlığına kavuştu.
Cuma dede, Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz'ın diyet önerilerine uyarak ve düzenli olarak her gün yürüyüş yaparak 1.5 sene içinde 41 kilo verdi, tansiyon için kullandığı ilaçlardan da kurtuldu, 72 yaşında hayata yeniden başladı.
Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz, "Cuma amca 1,5 sene önce geldi. 120 kiloydu, şimdi 79 kilo. 1,5 sene de 41 kilo verdi. Yüksek tansiyon hastası, 3 tane ilacı vardı geldiğinde. Ama şimdi hepsinden kurtulduk. Diyetle kurtulduk. Belli bir yaşın üstünde yaşam tarzı değişikliği yaparsak, yürüyüşümüzü yaparsak, beslenmemizi düzenlersek yüksek tansiyondan kurtuluyoruz, ilaçlardan kurtuluyoruz, başarıyoruz" dedi.
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
Diyetisyen, Amasya, Gümüşhacıköy, Güncel
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