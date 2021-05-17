73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Anıt Mahallesi 0318 Sokak'ta bulunan inşaat alanında bir kişinin hareket etmeden yattığını gören vatandaşlar, durumu acil olarak polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cansız şekilde yerde yatan kişinin bir kadın olduğu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kadının Şefika O. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.