74 Yaşındaki Hasta Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Aort diseksiyonu (kalpten çıkan atar damar yırtılması) tanısıyla Siirt'ten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 74 yaşındaki Murat Ekin, gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Siirt'teyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 6 çocuk babası Ekin'e aort diseksiyonu tanısı konuldu.

İleri tektik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastanın, Kalp Merkezi'nde yapılan kontrolün ardından ameliyatına karar verildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Murat Sezgin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyatla hastanın, aort, iki şah ve kol damarları yapay damarla değiştirildi.

Ekin, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu.

Dr. Sezgin, gazetecilere, hastaya uygulanan ameliyatın kompleks, kalp ve damar cerrahisi alanında en zor ameliyetlarından biri olduğunu söyledi.

Ameliyatın zor geçtiğini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Tek seansta aort damarı, her iki şah damarı ve kol damarı tamamen değiştirildi. Ameliyatın üzerinden dört gün geçti. Bilinci açık, mobilize olabilmekte ve oral beslenmesi mevcut. Serviste yakın takip altında tutulmaktadır. Bu tür hastaların yüzde 80'i hastaneye ulaşamdan hayatını kaybetmektedir. Hastaneye ulaşarak ameliyat edilebilen olgularda ise mortalite oranları yüzde 50 ve üzerindedir. Ameliyat teknik olarak başarılı olsa dahi hastanın ameliyat sonrası bilinçli şekilde uyanabilmesi son derece güçtür. Merkezimizde bu operasyon ikinci kez başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Sezgin, Van'da Aort Cerrahi Merkezi kurmayı planladıklarını da kaydetti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından serviste tedavisi süren Ekin ise "Rahatsızlandıktan sonra hastane araştırdılar ve beni Van'a sevk ettiler. Burada Murat hocamız benle çok ilgilendi. Şu an yürüyebiliyorum, daha iyiyim. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.