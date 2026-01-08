74 Yaşındaki Hasta Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

74 Yaşındaki Hasta Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

74 Yaşındaki Hasta Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu
08.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'ten Van'a sevk edilen Murat Ekin, başarılı aort diseksiyonu ameliyatıyla sağlığına geri döndü.

Aort diseksiyonu (kalpten çıkan atar damar yırtılması) tanısıyla Siirt'ten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 74 yaşındaki Murat Ekin, gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Siirt'teyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 6 çocuk babası Ekin'e aort diseksiyonu tanısı konuldu.

İleri tektik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastanın, Kalp Merkezi'nde yapılan kontrolün ardından ameliyatına karar verildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Murat Sezgin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyatla hastanın, aort, iki şah ve kol damarları yapay damarla değiştirildi.

Ekin, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu.

Dr. Sezgin, gazetecilere, hastaya uygulanan ameliyatın kompleks, kalp ve damar cerrahisi alanında en zor ameliyetlarından biri olduğunu söyledi.

Ameliyatın zor geçtiğini belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Tek seansta aort damarı, her iki şah damarı ve kol damarı tamamen değiştirildi. Ameliyatın üzerinden dört gün geçti. Bilinci açık, mobilize olabilmekte ve oral beslenmesi mevcut. Serviste yakın takip altında tutulmaktadır. Bu tür hastaların yüzde 80'i hastaneye ulaşamdan hayatını kaybetmektedir. Hastaneye ulaşarak ameliyat edilebilen olgularda ise mortalite oranları yüzde 50 ve üzerindedir. Ameliyat teknik olarak başarılı olsa dahi hastanın ameliyat sonrası bilinçli şekilde uyanabilmesi son derece güçtür. Merkezimizde bu operasyon ikinci kez başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Sezgin, Van'da Aort Cerrahi Merkezi kurmayı planladıklarını da kaydetti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından serviste tedavisi süren Ekin ise "Rahatsızlandıktan sonra hastane araştırdılar ve beni Van'a sevk ettiler. Burada Murat hocamız benle çok ilgilendi. Şu an yürüyebiliyorum, daha iyiyim. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Murat Ekin, Ameliyat, Hastane, Güncel, Siirt, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel 74 Yaşındaki Hasta Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

16:11
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:23:31. #7.11#
SON DAKİKA: 74 Yaşındaki Hasta Aort Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.