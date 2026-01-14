74 Yaşındaki Osman Nuri Özgür Umre İçin Mekke'ye Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

74 Yaşındaki Osman Nuri Özgür Umre İçin Mekke'ye Gitti

14.01.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

74 yaşındaki Osman Nuri Özgür, karavanıyla Mekke'ye giderek 30 umre yapmayı hedefliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli otobüs şoförü Osman Nuri Özgür, karavana çevirdiği aracıyla Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı aşarak umre için Mekke'ye geldi. 3 ay Mekke'de kalmayı planlayan ve bu sürede yaklaşık 30 umre yapmayı hedefleyen Özgür, "İmkanı olanlara kendi araçlarıyla gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür, karavana dönüştürdüğü otomobiliyle umre ibadeti için yola çıktı. Özgür, Bursa-Mekke arasındaki 2 bin 600 kilometrelik zorlu yolculuğu başarıyla tamamladı. İki kişiyle birlikte 4 Ocak'ta İnegöl'den yola çıkan Özgür, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Suriye'ye transit geçiş vizesi alan ve aracına sigorta yaptıran Özgür, yaklaşık 7 saatlik yolculukla 570 kilometre yol katederek Suriye'yi geçti. Dare Kapısı'ndan çıkış yaparak Ürdün'e giriş yapan ve Ürdün'de de araç sigortasını yaptıran Özgür, yaklaşık 500 kilometrelik yolun ardından Akabe Kapısı'ndan çıkış yapıp, Durra Kapısı'ndan Suudi Arabistan'a geçti.

"Suriye biraz rahatlayınca umreye niyet ettim ve yola çıktım"

Suudi Arabistan'a girişte de resmi işlemlerini tamamlayan Osman Nuri Özgür, Mekke'ye 2,5 günde ulaştı. Toplamda yaklaşık 2 bin 600 kilometre yol yapan Özgür, yol boyunca yalnızca üç depo mazot yaktığını ifade etti. 1998, 2000, 2003 ve 2005 yıllarında otobüsle hacca gelen ve Mekke, Riyad ve Cidde bölgelerinde şoför olarak çalışan Özgür, "Arabamla gelmek yıllardır aklımdaydı. Suriye biraz rahatlayınca umreye niyet ettim ve yola çıktım" dedi.

Özgür, Ramazan Bayramı namazını Kabe'de kılmayı hedefliyor

3 ay önce aracını karavana çeviren Özgür, Mekke'deki günlük yaşamını da kendi imkanlarıyla sürdürüyor. Banyo, tuvalet, su ve yemek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Özgür, "Yemeğimi kendim yapıyorum. Türkiye'den gelirken kuru gıdalarımı getirdim" ifadelerini kullandı.

Taif'te bulunan Hz. Aişe Mescidi'nde ihrama girerek umresini yapan Özgür, Mekke'de üç ay kalmayı planladığını söyledi. Ramazan Bayramı namazını Kabe'de kılmayı hedefleyen Özgür, ardından Medine'ye geçerek, 4 gün boyunca 40 vakit namaz kılıp Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor. Özgür, bu süre içinde yaklaşık 30 umre yapmayı planladığını da sözlerine ekledi.

İki çocuk ve dört torun sahibi olan Osman Nuri Özgür, yaşıtlarına da çağrıda bulunarak, "Umre yapmak isteyenlere kendi araçlarıyla gelmelerini tavsiye ederim. Hem özgürsünüz hem de ibadetinizi daha huzurlu yapıyorsunuz" diye konuştu. - MEKKE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Mekke, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 74 Yaşındaki Osman Nuri Özgür Umre İçin Mekke'ye Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:09:06. #7.11#
SON DAKİKA: 74 Yaşındaki Osman Nuri Özgür Umre İçin Mekke'ye Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.