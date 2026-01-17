77 Yaşındaki Kadın, Karda Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

77 Yaşındaki Kadın, Karda Düşerek Yaralandı

17.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ovacık'ta evde düşen yaşlı kadın, yoğun kar nedeniyle iş makinesiyle açılan yolla hastaneye sevk edildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde evde düşerek yaralanan 77 yaşındaki kadın, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve yolun iş makinesiyle açılmasıyla hastaneye sevk edildi.

Olay, Ovacık ilçe merkezine bağlı Kandolar Mahallesi'nde meydana geldi. Evde düşme sonucu yaralanan 77 yaşındaki kadın için yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti. Hastada kafa travması şüphesi bulunması üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yoğun, aralıksız devam eden kar yağışına ve kar kalınlığının iki metreyi bulmasına rağmen iş makinesiyle açılan yol sayesinde ambulansla hastanın evine ulaşan sağlık ekipleri, ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastanın baş bölgesindeki kanama kontrol altına alınırken, hayati bulguları titizlikle takip edildi. Travma şüphesi nedeniyle hasta, gerekli güvenlik önlemleri alınarak travma tahtasına sabitlendi. İlk müdahalenin ardından hasta, karla kaplı güzergahta dikkatli bir şekilde ambulansa alınarak Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 77 Yaşındaki Kadın, Karda Düşerek Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı

16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:55:28. #7.11#
SON DAKİKA: 77 Yaşındaki Kadın, Karda Düşerek Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.