77 Yaşındaki Kadın, Karda Düşerek Yaralandı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde evde düşerek yaralanan 77 yaşındaki kadın, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve yolun iş makinesiyle açılmasıyla hastaneye sevk edildi.

Olay, Ovacık ilçe merkezine bağlı Kandolar Mahallesi'nde meydana geldi. Evde düşme sonucu yaralanan 77 yaşındaki kadın için yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti. Hastada kafa travması şüphesi bulunması üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yoğun, aralıksız devam eden kar yağışına ve kar kalınlığının iki metreyi bulmasına rağmen iş makinesiyle açılan yol sayesinde ambulansla hastanın evine ulaşan sağlık ekipleri, ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastanın baş bölgesindeki kanama kontrol altına alınırken, hayati bulguları titizlikle takip edildi. Travma şüphesi nedeniyle hasta, gerekli güvenlik önlemleri alınarak travma tahtasına sabitlendi. İlk müdahalenin ardından hasta, karla kaplı güzergahta dikkatli bir şekilde ambulansa alınarak Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,