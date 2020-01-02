79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı - Son Dakika

79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı

6 saat önce

KARAMAN'da, bir ağıldan 79 koyunu çalıp sattığı öne sürülen M.Y., 509 gün sonra jandarma tarafından yakalandı.

79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı, System.String[]

KARAMAN'da, bir ağıldan 79 koyunu çalıp sattığı öne sürülen M.Y., 509 gün sonra jandarma tarafından yakalandı. M.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos 2018 tarihinde merkeze bağlı Taşkale köyünde oturan Mustafa Soytürk'e ait ağılda meydana geldi. Ağılından 79 koyunun çalındığını fark eden Soytürk, jandarmaya haber verdi. Jandarma, o dönem yaptığı araştırmada koyunları çalan şüphelinin izine rastlamadı. Hırsızlık olayının peşini bırakmayan jandarma, köy ve güzergahlardaki yaklaşık 400 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Bununla birlikte kent genelindeki  plaka tanıma sistemine ait güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu hırsızlığın olduğu tarihte Taşkale köyünden çıkan bir kamyonetin Konya'ya gittiği belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, kamyoneti kullanan kişinin M.Y. olduğunu saptadı. Aradan geçen 509 günün ardından M.Y., dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Çaldığı koyunları o tarihte Kurban Bayramı'nda sattığı öne sürülen M.Y., bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Mustafa Soytürk, Jandarma, Taşkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mobil PTT şubesinden para çalan şahıs ayakkabısından teşhis edilerek yakalandı
14 yaşındaki çocuğun mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı

Son Dakika Haberleri
21:42 Bakan Albayrak: "2019'un son çeyreğinde (büyümede) yüzde 5'e dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde... - Son Dakika
21:42 Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:40 "Hazırlıksız olduğumuz bir durum söz konusu değildir" - Son Dakika
21:37 Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
21:32 Lüleburgaz'da, 'ulusal egemenlik ve çocuk yılı' kapsamında ilk mecliste çocuklar toplandı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 21:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]