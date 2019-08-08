Son Dakika Haberleri: 8 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

8 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

33 dakika önce

Yeni MalatyasporMERKEZ HAKEM KURULUTürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri 5 Ağustos'ta başlarken yarın sona erecek.

8 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]
Trabzonspor

22.00 Partizan - Yeni Malatyaspor

MERKEZ HAKEM KURULU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri 5 Ağustos'ta başlarken yarın sona erecek. MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevenato ve FIFA Hakemi Danny Makkalie'nin eğitimci olarak katılacağı seminerin resmi açılışı bugün 14: 00'te gerçekleştirilecek.

11.00'de ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp tarafından basın mensuplarına yönelik olarak Video Yardımcı Hakemlik (VAR) ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılacak (Limak Otel - Kavacık)

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Zanka, İstanbul'a geldi. Danimarkalı futbolcuyu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı. Danimarkalı oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

11: 00 Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürecek

GALATASARAY

(takım izinli)

BEŞİKTAŞ

10.30-18.30 Siyah-beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek (Basına kapalı)

BASKETBOL

15: 00 A Milli Erkek Basketbol Takımı medya günü düzenleyecek (Sinan Erdem)


Merkez Hakem Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz
20. yüzyılın efsane casusu Mati Hari, hayat hikayesiyle ilgi odağı oldu Günlük burç yorumları 8 Ağustos 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Erdoğan, Kaz Dağları için kurmaylarına talimat verdi: Eksiklikleri giderin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 09:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]