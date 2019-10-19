Son Dakika Haberleri: "8. Avrupa şampiyonluğu yolda"
Son Dakika Güncel '8. Avrupa şampiyonluğu yolda'

"8. Avrupa şampiyonluğu yolda"

1 saat önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan milli güreşçi Taha Akgül, Bilkent Sports International'da antrenmanlarına devam ediyor.

Verdiği özel röportajında bilinmeyen yönlerini ve Türkiye Şampiyonası'na uzanan yolculuğunu anlatan Taha Akgül "Güreşe 13 yaşında; Sivas'ta eğitim merkezlerinde başladım. Önce abim başlamıştı. Türkiye genelinde buralara seçmelerle sporcular alınıyor. Güreşin ata sporunun başarısı da buradan geliyor. 365 gün antrenman yapıyorsun devlet desteğiyle.Güreş sporunda başarılı öğrenciler daha ön planda tutuluyor. Ben bunun eksikliğini o dönem çok yaşadım. Arkadaşlarım madalya aldıkları için daha ayrıcalıklı olurdu. Bu durum bizi psikolojik olarak yormuştu. Hocam bize yardımcı oldu sağ olsun o kulüp ortamında çok iyi davrandı rahatlık ve büyükşehirin verdiği öz güvenle 1 ay sonra Türkiye Şampiyonasına gittim. Hem antrenmana hem okul yaşantıma devam ettim" dedi.

Olimpiyat tüm sporcuların hayali

Olimpiyatlara ve Avrupa Şampiyonasına hazırlandığını anlatan Taha Akgül "İnşallah 8. Avrupa Şampiyonluğunu da kazanacağım. Dünyanın en büyük organizasyonu Olimpiyat. Dünyadaki tüm sporcuların hayalidir Olimpiyat Şampiyonasına katılabilmek.2020 'de Tokyo'da gerçekleşecek" diye konuştu.Güreş dışında ata bindiğini ve 120 kilo olduğunu belirten Ailelerin çocuklara spor bilinci kazandırmasının önemine vurgu yapan Akgül sözlerini şöyle sürdürdü: " Öncelikle spor bilincini vermemiz lazım ailelere. Sporun boş bir uğraş olduğunu düşünmemeleri lazım. Ailelerin bilinçlenmesi lazım. Çocuğu serbest bırakacaksın.Hangi sporu seviyorsa onu yaptırsınlar ve sonuna kadar destek olsunlar."

Taha Akgül, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:50 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile ABD'nin mutabakatı Suriyelileri sevindirdi
EPDK Başkanı: Doğal gazda iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin kolay ödenebilmesi için çalışma yapıyoruz Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı Bakan Akar'dan harekatı eleştiren ülkelere tepki: Siz ne yapardınız?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:22:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "8. Avrupa şampiyonluğu yolda"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]