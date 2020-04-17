8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı - Son Dakika

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı

6 saat önce

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yılında kabri başında anıldı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı, System.String[]

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yılında kabri başında anıldı.

Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törene, Özal'ın çocukları Ahmet ve Efe Özal, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Yusuf Karaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile sevenleri katıldı.


Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelenginin konulması ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından Kur'an okunup dua edildi.

Duaların ardından katılımcılar, Ahmet Özal'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:50 Kaynak: AA

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