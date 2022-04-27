8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü - Son Dakika
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8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü

27.04.2022 14:12
8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü

Malatya'da 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katında temizlik yaparken pencereden düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Malatya'da 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katında temizlik yaparken pencereden düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine Bağlı Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı bir apartmanın 4'üncü katında temizlik yapan E. K (17) bir anda dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Bostanbaşı, Yeşilyurt, Çiftlik, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü - Son Dakika


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