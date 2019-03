8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Nihat Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün dünyada kadınların, temel hak ve özgürlüklerini kullanma ve yaşamasını teminen, eşit ve insani ölçülerde bilinç ve farkındalık oluşturulmak üzere kutlandığını belirtti.



Türk kadınının tarihin her döneminde olduğu gibi kuruluş ve kurtuluş dönemlerinde de üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurgulayan Şentürk, 'şu ifadeleri kullandı:



"Erkeğinin yanında ona yoldaş olmuş, ailenin yanında, toplumsal konularda da fedakarlıklar yapmıştır. İş hayatında, ekonomik hayatta, sosyal ve kültürel alanlarda da başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş, geleceğimizin inşasında da önemli ve fedakarca roller oynayacaktır. Hayatın ağır yükünü omuzlarında taşıyan, doğumdan ölüme kadar her anımızda, varlıklarıyla onurlandığımız, annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın günlerini içtenlikle kutluyorum."



Belediye Başkanı Can da Türk kadınının kurulan ilk Türk devletinden bu yana devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer aldığını kaydetti.



Türk kadınının, Cumhuriyet'in kurulmasıyla toplumsal hayattaki yerini ve konumunu da çok iyi belirlediğine değinen Can, "Ne mutlu ki bizler milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ailenin çekirdeği hükmünde olan ve tüm toplumlarda büyük bir değeri olan kadın, belediyenin hizmet anlayışında da en ön plandadır." değerlendirmesinde bulundu.

