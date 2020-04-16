80 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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80 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu
6 saat önce
- 80 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu Ankara'da Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 80 yaşındaki Mustafa Durmaz son testlerinin negatif çıkması sonrasında alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
- 80 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu
ANKARA - Ankara'da Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 80 yaşındaki Mustafa Durmaz son testlerinin negatif çıkması sonrasında alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Ankara'da 14 gün önce Etimesgut Şehit Sait Öztürk Devlet Hastanesi'ne kuru öksürük, ateş şikayetleri ile başvuran Mustafa Durmaz'a korona virüs teşhisi konuldu. Uzun ve zorlu bir 14 gün geçiren 80 yaşındaki Durmaz, bugün son testlerinin de negatif çıkması sonucunda sağlık çalışanların alkışları arasında taburcu oldu. Sağlık çalışanlarını selamlayan Mustafa Durmaz, "Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Burada çalışanlara Allah kolaylıklar ihsan eylesin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:59 Kaynak: İHA
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