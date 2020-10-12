80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor - Son Dakika

80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor

12.10.2020 10:21

- 80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor -Sivas'ta yaşayan 80 yaşındaki Talat Akgül, ömrünün büyük bir kısmını fidan dikmeye adarken yaşadığı bölgede oluşturduğu ormanlarla dikkat çekiyor -80 Yaşındaki Akgül, orman yakan hainlere inat fidan dikmeye devam edeceğini belirtip...

- 80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor

-Sivas'ta yaşayan 80 yaşındaki Talat Akgül, ömrünün büyük bir kısmını fidan dikmeye adarken yaşadığı bölgede oluşturduğu ormanlarla dikkat çekiyor

-80 Yaşındaki Akgül, orman yakan hainlere inat fidan dikmeye devam edeceğini belirtip Hatay'da ormanları ataşe veren hainlere beddua etti

SİVAS - Sivas'ın Çukurbelen köyünde vatandaşlar orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine çam fidanı dikti, vatandaşlar ormanları yakan hainlereyse 'Siz yakın, biz dikeriz' mesajı verdi.

Sivas merkeze bağlı Çukurbelen köyü, köy halkının doğa sevgisiyle tanınıyor. Köyde yaşayalar ve köy nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, 80 yaşındaki Talat Akgül önderliğinde köyü adeta ormana çevirdi. Köylüler, bu günlerdeyse Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına tepki göstererek fidan dikmeye karar verdi. Akgül, taşlık olması dolayısıyla tarımda kullanılamayan araziyi iş makinesi yardımıyla fidan dikmeye uygun hale getirdi. Köylüler ve ağaç dikme gönüllüsü vatandaşlarsa Covid-19 önlemleri kapsamında gruplar halinde köye gelerek 510 çam fidanını toprakla buluşturdu.

'Siz yakarsınız, biz dikeriz'

Ağaç dikme gayretiyle dikkat çeken Talat Akgül, Hatay'da meydana gelen orman yangılarına tepki göstererek, "Bu günlerde Hatay'da orman mı yanıyor yoksa bizim içimiz mi yanıyor anlayamıyorum. Orada yanan ağaçlar sanki bizim içimizde yanıyor. Orayı yakan aşağılıklara söylüyorum, orada yaktığınız ağaç kadar, biz burada ağaç dikiyoruz. Bu ülke bizim bu ülkeyi ağaçsız bırakmayacağız. Siz yakarsınız, biz dikeriz. Burada köyümüzün halkı toplandık, hep beraber bu gün 2 Bin 510'uncu ağacımızı diktik, rabbime şükür. Görüyorsunuz bu zor şartlar altında, hiç ot bitmeyen yerlere çam dikiyoruz. Onlar ormanları yakıyor, onların Allah belasını versin. Bugün 510 fidan diktik, 2 Bin de daha önce diktik" dedi.

"Yanan ağaçların yerine fidan dikerek bir nebze rahatladık"

Çukurbelen köyü muhtarı Murat Dumlu, orman yangınlarında yok olan ağaçların yerine ağaç dikerek rahatladıklarını belirterek, "Bu gün köyümüzün Ocakpur mevkiinde 510 fidanı daha toprakla buluşturduk. Köyümüzü yeşillendirmek, gelecek nesillere yeşil bir köy bırakmak için köy halkı olarak bir araya gelerek fidan diktik. Bundan sonrada fidan dikmeye devam edeceğiz. Bizim, tek üzüntümüz ülkemizde olan orman yangınları. Yanan ağaçların yerine bir nebze olsun fidan dikerek rahatladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Köy sakini 79 yaşındaki Baki Hafızoğlu, gelecek nesillerin kendilerini örnek alması temennisinde bulunarak, "Vatanımızı mamur etmek için fedakarca çalışma bilinciyle bu çalışmaları yapıyoruz, Talat abimin önderliğinde. Ağaç dikme seferberliği ilan etti, bizde kısıtlı imkanlarımız ile 2 Bin 500 ağaç diktik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillerde bizleri örnek alır ve ağaç diker" şeklinde konuştu.

Aileleri ile birlikte fidan dikmeye gelen çocuklarsa mutlu olduklarını söylediler.

80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor
80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor
80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor
80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor

Karar, Hatay, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi 12 - 18 Ekim haftasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu         
09:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi         
09:34
Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı         
09:13
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı         
23:59
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 Yaşında, orman yakanlara inat ormanlar kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei