81 ilin gözünden Sarıkamış resimleri sergisi - Son Dakika

KARS Bilim ve Sanat Merkezi'nde Sarıkamış Harekatı ve Şehitleri anlatan, '81 İlin Gözünden Sarıkamış'ı BİLSEM' isimli resim sergisi açıldı. Sergide, Türkiye'nin dört bir yerindeki BİLSEM'den 296 öğrenci ve 109 öğretmenin yaptığı 154 resim yer aldı. Sergiyi annesi ile birlikte gezen ilkokul öğrencisi Miraç Ayşe Dalmış'ın "Bizim geleceğimiz için donarak şehit oldular" sözleri herkesi duygulandırdı.

Sergi, Kars Valisi Türker Öksüz, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, BİLSEM Müdürü Ali Kasım Bulut ve kurum amirlerinin katılımıyla Örnek Mahallesi Kafkas Harp Müzesi yanındaki Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nin yeni binasında açıldı. Kurdelenin kesilmesi, resimlerin incelemesinin ardından BİLSEM'in müzik bölümü öğrencileri Sarıkamış türkülerini seslendirdi. Sarıkmış şehitlerini anlatan ağıtlar eşliğinde gezilen sergiye BİLSEM ve aynı zamanda Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ayşe Dalmış damgasını vurdu. Sergideki resimleri tek tek inceleyen Dalmış, Vali Türker Öksüz'ün dikkatinden kaçmadı. Vali Öksüz, Dalmış ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilerin yoğun ilgi göstermesi üzerine Dalmış, büyük bir sevinç yaşadı ve annesine, "O kadar çok fotoğrafımı çektiler ki hangisine bakacağımı şaşırdım" diye konuştu.

'ONLAR CAN VERMESE, BİR BUGÜN BURADA OLAMAZDIK'

Sevecen hareketleri ve şirinliğinin yanında resimlerle ilgili yaptığı değerlendirmeleriyle dikkatleri üzerine toplayan Dalmış, Sarıkamış şehitleri için, "Onlar bu vatan için can vermeselerdi biz bugün burada olmazdık. Onlar karda böyle yürürken bizim gibi ayaklarında botları yoktu. Üzerinde çok ince şeyler varmış. Bizim geleceğimiz için donarak şehit oldular. Resimlere bakarken çok duygulandım. Baktığım tüm resimlerde şehitlerimizin donduklarını gördüm. Resimlerin hepsinde Türk bayrağımızın işareti var. Bu da askerlerimizin Türkiye'mizi korumak için şehit olduklarını gösteriyor" diye konuştu.