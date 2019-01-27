Son Dakika Haberleri: 86 Yaşında Ebru Yapmayı Öğrendi

86 Yaşında Ebru Yapmayı Öğrendi

1 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 86 yaşındaki Hayriye Kolas, ebru yapmayı öğrendi.

86 Yaşında Ebru Yapmayı Öğrendi, System.String[]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 86 yaşındaki Hayriye Kolas, ebru yapmayı öğrendi.

Kepsut Belediyesi tarafından işletilen ve özellikle kırsal mahallelerde bakım ve tedavileri gereken yaşlıların kaldığı Dereli Vefa Evi'nde yaşlı ninelere ebru dersi veriliyor. Jülide Yörük tarafından verilen kurslarda yaşlı nineler ebru sanatını öğrenirken, aynı zamanda sosyalleşme imkanı buluyor. 86 yaşındaki Hayriye Kolas da ilerleyen yaşına rağmen ebru sanatını öğrendi. Duygularını dile getiren Hayriye nine, "Bizlere bu imkanı sunan hocamız Jülide Yörük ve Kepsut Belediye Başkanımız İsmail Cankul'a teşekkürlerimi iletiyorum. Burada her türlü ihtiyacımız karşılanırken, aynı zamanda da böyle güzel sanatları öğreniyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Kepsut'ta esnaflık yapan ve aynı zamanda ebru sanatı dersleri veren Jülide Yörük ise, "Burada bulunan ninelerimize bu sanatı öğretmenin, ebru sanatını onlara tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşlılarımızla vakit geçirmek, onlarla güzel işler yapmak bizi fazlası ile mutlu ediyor. Bize bu imkanları veren yetkililere teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız çalışmalar bitince sergi açarak yaptığımız eserleri halkımızın beğenisine sunacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Dereli, Balıkesir, Kepsut, Yaşam
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