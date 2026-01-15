87 Yaşındaki Hastadan 4,5 kg Tümör Çıkarıldı - Son Dakika
Sağlık

87 Yaşındaki Hastadan 4,5 kg Tümör Çıkarıldı

87 Yaşındaki Hastadan 4,5 kg Tümör Çıkarıldı
15.01.2026 09:44
Gaziantep'te 87 yaşındaki Safiye Özoğlu'ndan 4,5 kg ağırlığında tümör yapılarak başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 87 yaşındaki bir hastanın karnından 4,5 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Kentte yaşayan 87 yaşındaki Safiye Özoğlu, karnında şişlik ve ağrı şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.

Genel Cerrahi Kliniği'nde yapılan tetkiklerde, Özoğlu'nun karnında 4,5 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 30 santimetre boyutunda tümör tespit edildi.

Yaşlı kadının karnındaki tümör, yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil Kalkan, hastanın yaşı ve kitlenin büyüklüğünden dolayı ameliyatın zor bir işlem olduğunu anlattı. Kalkan, "Hekimlerin ameliyat yapmak konusunda çekincelerinin olduğu bir dönemde 87 yaşındaki bir hastaya bu tarz büyük bir ameliyatın yapılması bizler için de gurur verici bir durum." dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel de hastanın ameliyattan önce nefes alma ve yemek yemede zorlandığını belirterek, "İyileşmesi ve hareket etmesi, normal bir hastaya göre daha zor geçti. Bu yaşta bir insanı bu şekilde hareket ettirmek gerçekten çok zor. Ameliyat kadar ameliyat sonrası dönem de çok zordu. Hep beraber tüm ekiple hallettik." diye konuştu.

Yaşlı kadının oğlu Beyhan Özoğlu ise içtiği suyun bile rahatsız ettiği annesinin iyileşmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Safiye Özoğlu da operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Operasyon, Gaziantep, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 87 Yaşındaki Hastadan 4,5 kg Tümör Çıkarıldı - Son Dakika

