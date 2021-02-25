87 yaşındaki nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe hediye etti - Son Dakika

87 yaşındaki nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe hediye etti
25.02.2021 15:16
Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, ördüğü çorapları Mehmetçiğe hediye etti.
Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, ördüğü çorapları Mehmetçiğe hediye etti.
Korgan'ın Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden 7 çocuk 29 torun sahibi 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, 1 ay önce bir şehit haberinden etkilenerek askerlere hediye etmek amacıyla çorap örmeye başladı. Şahinde ninenin bir ay içerisinde ördüğü ve Ordu Jandarma Komutanlığı'na verdiği 20 çift çorap, sık sık karlı dağlarda operasyonlara çıkan Tunceli- Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklere hediye gönderildi. - ORDU
Son Dakika Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı