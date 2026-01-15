9 Asırlık Medrese Kazı Çalışmalarıyla Gün Yüzüne Çıkacak

Melik Mehmed Gazi Türbesi çevresinde kalıntıları tespit edilen yaklaşık 9 asırlık medrese, yapılacak kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Danişment hükümdarı Melik Mehmed Gazi'nin Türk-İslam dünyasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında kentsel dönüşüm çalışması yapıldığını ifade etti.

Melik Mehmet Gazi'nin inşa ettirdiği Cami Kebir'in çevresinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında belediye ekiplerinin medrese izlerine rastladığını belirten Büyükkılıç, şunları paylaştı:

"Cami Kebir bölgesinde güzel bir çalışma yapıyoruz. Etrafının açılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. İslam medeniyetinin en güzel merkezlerinden birini oluşturan Danişmentli komutanımız, Kayseri'mizin kurucusu Melik Mehmet Gazi'nin yaptığı çalışmaları da çok önemsiyoruz. Melik Mehmet Gazi için anma programları yapıyoruz. Yapılan çalışma içerisinde de bir sürprizle karşılaştık. Cami Kebir'imizin hemen güneyinde, Melik Mehmed Gazi Hazretleri'nin mezarının yanı başında, külliye mantığındaki medresemizin de izlerini, duvarlarını bulduk."

"Tarihi eseri şehrimize ve ülkemize kazandıracağız"

Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla işbirliği içerisinde bölgedeki kazıyı yapıp projelendireceklerini anlatarak, "Zaten orada projeler ve yayınlar mevcut. Bütün bunları da göz önüne alarak orada medresemizi hayata geçireceğiz. Kayseri'mize yakışır bir tarihi eseri şehrimize ve ülkemize kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan çıkacak iznin ardından gerçekleştirilecek kazı çalışmalarının, Kayseri Arkeoloji Müzesi denetiminde Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.