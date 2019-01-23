Son Dakika Haberleri: 9 Aylık Bebek 4 Santim Boyunda İğne Yuttu

9 Aylık Bebek 4 Santim Boyunda İğne Yuttu

33 dakika önce

9 aylık bebek 4 santim boyunda iğne yuttu Bebeğin yuttuğu iğne 2 dakikalık başarılı işlemle çıkartıldıBURSA - Bursa'da 9 aylık bebeğin yuttuğu 4 santim boyundaki iğne Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı.

9 aylık bebek 4 santim boyunda iğne yuttu
Bebeğin yuttuğu iğne 2 dakikalık başarılı işlemle çıkartıldı

BURSA - Bursa'da 9 aylık bebeğin yuttuğu 4 santim boyundaki iğne Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla çıkartıldı.
Evde emeklediği sırada yerdeki 4 santim boyundaki topuzlu iğneyi ağzına atan 9 aylık çocuğun durumunu hemen ailesi fark etti. Minik çocuk hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuk Endoskopi Bölümünde Çocuk Gastroenteroloji Doktoru Doç. Dr. Kaan Demirören, tarafından yapılan başarılı operasyonla iğne çocuğun ince bağırsağından çıkartıldı. İğnenin ölçüldüğünde 4 santim boyutlarında olduğu görüldü. İğnenin çocuğa her hangi bir zarar vermediği açıklanırken, yapılan başarılı operasyonla çocuk da sağlığına kavuştu.
9 aylık bebeğin iğne yuttuğu şikayetiyle geldiğini ifade eden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Doktoru Doç. Dr. Kaan Demirören, "Bu gibi durumlar sık sık karşılaşıyoruz. 9 aylık bebek iğne yutmuştu. Biz bunu röntgenle tespit ettik. Hemen endoskopik işlem yapmaya karar verdik. Yaptığımız endoskopide bağırsakta toplu iğne tespit ettik. İğneyi endoskopi yaparak ameliyatsız şekilde çıkarttık" dedi.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Güzelsoy, "Hastemizde 3 ay önce çocuk endoskopi ünitesini açtık. Burada çok kaliteli işler yapılmakta. Bizim merkezimiz Bursa'da yaş ve kilo sınırı olmaksızın bütün endoskopik işlemlerin yapıldığı tek merkez" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

Bursa, Sağlık
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