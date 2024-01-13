 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Birçok ünlü isim ise peş peşe taziye mesajları yayınladı.

13.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 15:11
Abone Ol

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Birçok ünlü isim, alınan acı haberin ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ACUN ILICALI

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Yine evlatlarımızı şehit vermişiz. Çok üzücü. Öncellikle ailelerine ve hepimizi sabır diliyorum."

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Yine acı içindeyiz, yine ocaklara ateş düştü... Şehitlerimizin acısını içimizde hissederken konserimizi gerçekleştiremezdik. Bu akşam Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ndeki performansımızı biletler geçerliliğini korumak üzere daha ileri bir tarihe erteleyeceğimizi duyurur şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize tez şifa dilerim"

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

YASEMİN ŞEFKATLİ

"Şehitlerimiz var... Allah rahmet eylesin. Ateş en çok düştüğü yeri yakıyor, ailelerine Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Başımız sağ olsun."

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

ÇELİK

"Canım vatanım. Şehitlerimiz var. Başımız sağ olsun."

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

MELEK BAYKAL

" Türkiye'm şehitlerin var. Duyarlı olan herkese bir çift sözüm var… Acı büyük kalbimiz sızlıyor. Lütfen ama lütfen paylaşımlarınıza dikkat edin. Lay lay lom zamanı değil. Şehitlerimize saygı boynumuzun borcudur."

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

FERHAT GÖÇER

"Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…"

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

SUNAY AKIN

"Şehitlerimizin acıyla hüzünlü bir resim bırakalım geceye… Uyumayan, uyuyamayan ve uyutulamayanlar için… Ruhları şad olsun kardeşlerimizin…"

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

MEHMET YALÇINKAYA

"Milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum"

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

UMUT AKYÜREK

"Yine yandı yürekler, söndü ocaklar. Milletimizin başı sağ olsun şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum"

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

HAKAN PEKER

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Terörü lanetliyorum"

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı

SEDA ÜREN

"Acımız büyük başımız sağ olsun Türkiye"

9 eve ateş düştü! Ünlü isimler, şehitlerimize sessiz kalmadı
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
YORUMLAR (1)
  • Kamuran Sertkaya: Allah razı olsun ,ne değerli insanlar yorum yapmışlar... Yanıtla 9 5

Cüneyt Arkın, Umut Akyürek, Hakan Peker, Instagram, Sosyal Medya, Gündem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Gündem Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:57:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement