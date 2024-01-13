Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları

Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Birçok ünlü isim, alınan acı haberin ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ACUN ILICALI

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Yine evlatlarımızı şehit vermişiz. Çok üzücü. Öncellikle ailelerine ve hepimizi sabır diliyorum."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Yine acı içindeyiz, yine ocaklara ateş düştü... Şehitlerimizin acısını içimizde hissederken konserimizi gerçekleştiremezdik. Bu akşam Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ndeki performansımızı biletler geçerliliğini korumak üzere daha ileri bir tarihe erteleyeceğimizi duyurur şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize tez şifa dilerim"

YASEMİN ŞEFKATLİ

"Şehitlerimiz var... Allah rahmet eylesin. Ateş en çok düştüğü yeri yakıyor, ailelerine Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Başımız sağ olsun."

ÇELİK

"Canım vatanım. Şehitlerimiz var. Başımız sağ olsun."

MELEK BAYKAL

" Türkiye'm şehitlerin var. Duyarlı olan herkese bir çift sözüm var… Acı büyük kalbimiz sızlıyor. Lütfen ama lütfen paylaşımlarınıza dikkat edin. Lay lay lom zamanı değil. Şehitlerimize saygı boynumuzun borcudur."

FERHAT GÖÇER

"Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…"

SUNAY AKIN

"Şehitlerimizin acıyla hüzünlü bir resim bırakalım geceye… Uyumayan, uyuyamayan ve uyutulamayanlar için… Ruhları şad olsun kardeşlerimizin…"

MEHMET YALÇINKAYA

"Milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum"

UMUT AKYÜREK

"Yine yandı yürekler, söndü ocaklar. Milletimizin başı sağ olsun şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum"

HAKAN PEKER

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Terörü lanetliyorum"

SEDA ÜREN

"Acımız büyük başımız sağ olsun Türkiye"