Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Birçok ünlü isim, alınan acı haberin ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."
"Yine evlatlarımızı şehit vermişiz. Çok üzücü. Öncellikle ailelerine ve hepimizi sabır diliyorum."
"Yine acı içindeyiz, yine ocaklara ateş düştü... Şehitlerimizin acısını içimizde hissederken konserimizi gerçekleştiremezdik. Bu akşam Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ndeki performansımızı biletler geçerliliğini korumak üzere daha ileri bir tarihe erteleyeceğimizi duyurur şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize tez şifa dilerim"
"Şehitlerimiz var... Allah rahmet eylesin. Ateş en çok düştüğü yeri yakıyor, ailelerine Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Başımız sağ olsun."
"Canım vatanım. Şehitlerimiz var. Başımız sağ olsun."
" Türkiye'm şehitlerin var. Duyarlı olan herkese bir çift sözüm var… Acı büyük kalbimiz sızlıyor. Lütfen ama lütfen paylaşımlarınıza dikkat edin. Lay lay lom zamanı değil. Şehitlerimize saygı boynumuzun borcudur."
"Derin bir üzüntü içinde şehit askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum…"
"Şehitlerimizin acıyla hüzünlü bir resim bırakalım geceye… Uyumayan, uyuyamayan ve uyutulamayanlar için… Ruhları şad olsun kardeşlerimizin…"
"Milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum"
"Yine yandı yürekler, söndü ocaklar. Milletimizin başı sağ olsun şehitlerimize rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum"
"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim. Terörü lanetliyorum"
"Acımız büyük başımız sağ olsun Türkiye"
Son Dakika › Gündem › Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları - Son Dakika